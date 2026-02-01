Si è svolto a Terralba il primo congresso provinciale di Orizzonte Comune , un appuntamento che segna un passaggio importante per il movimento civico nell'Oristanese. Al termine dei lavori, l'assemblea ha approvato il documento politico-programmatico e ha eletto i coordinatori provinciali: il sindaco di Siamanna Franco Vellio Melas e il capogruppo della minoranza a Terralba Maria Cristina Manca , ai quali si affianca un coordinamento composto da rappresentanti dei diversi territori della provincia.

Sono stati eletti: Gavina Dettori di Zeddiani, Michela Floris di Oristano, Sara Olla di Samugheo, Pietrina Pitzalis di Asuni, Fulvia Tolu di Terralba, Gianfranco Attene di Cuglieri, Giabattista Beccu di Santu Lussurgiu, Giovanni Mascia di Cabras, Ivano Piras di Neoneli, Gianfranco Secci di Oristano, Aldo Uselli di Ula Tirso.

Il congresso, ospitato al Teatro comunale e dedicato al tema “Idee, contributi e proposte per il riscatto della quarta Provincia” , è stato aperto dall'intervento del consigliere regionale Salvatore Cau , che ha definito Orizzonte Comune «un progetto civico nato dal lavoro quotidiano di sindaci e amministratori, capace di radicarsi grazie a un collettivo percorso costruito sul territorio».

Cau ha ricordato come il consenso ottenuto alle regionali abbia affidato al movimento «un mandato chiaro: rappresentanza, serietà e presenza costante per l'Oristanese».

Nel corso della giornata sono stati affrontati i principali temi di sviluppo del territorio: dalle criticità storiche della Provincia di Oristano alle nuove opportunità di crescita, dal ruolo dell'ente intermedio alla valorizzazione del turismo lento, dei prodotti locali, dei saperi tradizionali e delle imprese artigiane. Spazio anche al futuro del porto di Marceddì e alle prospettive della pesca, con interventi di amministratori, esperti e rappresentanti del movimento.

La chiusura dei lavori è stata affidata all'assessore regionale al Turismo Franco Cuccereddu , fondatore del movimento, che ha tracciato un bilancio dell'attività dell'assessorato e indicato le priorità per i prossimi mesi.

Il congresso ha approvato un documento che impegna i rappresentanti di Orizzonte Comune a ottenere obiettivi strategici per la provincia: dallo sviluppo del turismo lento alla riqualificazione del porto di Marceddì, dal sostegno all'artigianato alla richiesta dell'elezione diretta degli organi provinciali, fino alla sospensione delle esercitazioni NATO a Capo Frasca durante la stagione balneare.

«La parola chiave è riscatto», ha dichiarato il nuovo coordinatore Vellio Melas , sottolineando l'importanza di unire costa e zona interna in un percorso condiviso. Sulla stessa linea Maria Cristina Manca , che ha parlato di «un momento vero di confronto e partecipazione» e ha annunciato nuovi incontri dedicati a scuola e sanità.

Con il congresso di Terralba, Orizzonte Comune consolida così la propria presenza nel territorio, in attesa dei prossimi appuntamenti provinciali previsti a Tortolì e Cagliari.

