Festa riuscita. Oristano ha accolto il 2025 con entusiasmo, radunando sotto la torre di San Cristoforo migliaia di persone per salutare il nuovo anno al ritmo della musica coinvolgente di Gaia, la stella italo-brasiliana che ha fatto ballare piazza Roma nella notte di San Silvestro.

La cantante, vincitrice del talent "Amici" e nota al pubblico anche per la sua partecipazione a "X Factor", ha saputo conquistare i cuori degli oristanesi con un repertorio variegato, culminato in ben due esibizioni del suo tormentone estivo, Sesso e Samba. Durante la seconda esecuzione, Gaia ha voluto un momento speciale, invitando sul palco i bambini presenti: un gesto che ha reso ancora più magica l’atmosfera di festa, tra sorrisi e applausi scroscianti. L'artista non si è sottratta ai numerosi selfie dei fan.

Un momento del concerto di Gaia (foto Guarna)

Sul palco, a scandire il conto alla rovescia di mezzanotte, il sindaco Massimiliano Sanna e alcuni assessori che hanno brindato al nuovo anno insieme alla folla. Il divertimento è andato avanti fino a notte fonda con il dj set di Simon D.

Nonostante il clima festoso e l’ordinanza comunale che vietava l’uso di petardi e fuochi d’artificio, i botti non sono mancati. Alcuni residenti hanno lamentato l’inosservanza delle regole, che ha disturbato sia la quiete di alcuni quartieri sia gli animali domestici, notoriamente sensibili a questi rumori.

© Riproduzione riservata