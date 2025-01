Ladri di nuovo in azione a Oristano. A poche ore dai furti messi a segno nei parcheggi multipiano, malviventi hanno colpito nel bar di via Carducci sotto i portici dei palazzi Saia. Bottino magro ma ancora una volta i danni sono ingenti. Sull’episodio indaga la polizia.

È stata la proprietaria all’apertura del locale a scoprire quanto accaduto. Una delle vetrate è stata sfondata, i ladri hanno puntato dritti al registratore di cassa: lo hanno forzato, sono riusciti ad aprirlo ma hanno trovato poco meno di 50 euro. Subito dopo sono fuggiti lasciando vetri in frantumi e danni all’interno del bar che è frequentato da studenti, pendolari ma anche da tanti dipendenti degli uffici vicini.

La titolare ha dato l’allarme, sul posto sono intervenute le pattuglie della squadra volanti e della mobile che hanno avviato subito gli accertamenti. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona.

Proseguono intanto anche le indagini per fare luce sui furti nei parcheggi multipiano di via Carducci e vico Verdi dove a cavallo delle feste sono stati scassinati i parchimetri. Anche in quel caso, i ladri hanno portato via pochi spiccioli ma causato danni per diverse migliaia di euro.

