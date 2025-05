A Oristano si aprono le porte del nido: il Comune ha avviato le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia per l’anno scolastico 2025/2026. C’è tempo fino a prossimo 4 giugno per presentare domanda attraverso sul sito del Comune.

Il servizio è rivolto ai residenti, ma, se al termine delle graduatorie resteranno posti disponibili, potranno essere accolti anche i non residenti. Un’attenzione particolare è riservata anche ai figli dei dipendenti ASL, per i quali è garantita una quota di posti presso il nido di via Libeccio, grazie a un protocollo d’intesa tra Comune e Azienda sanitaria. Per ricevere informazioni o assistenza nella compilazione delle domande è possibile contattare l’Ufficio Prima Infanzia ai numeri 0783.791236 e 331.7503573, inviando una email o recandosi al primo piano del Palazzo degli Scolopi, in piazza Eleonora dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 previo appuntamento.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro luglio. L’avvio del servizio è previsto per il 1° settembre 2025.

