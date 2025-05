Le aveva proposto di acquistare alcune palme pasquali. Poi le aveva chiesto gioielli e oggetti d’oro per scacciare gli influssi negativi dalla sua famiglia. In realtà non c’era alcun “superpotere” da parte di una quarantasettenne, che è stata denunciata dai carabinieri per truffa aggravata.

L’episodio risale ai primi di aprile, quando a casa di una donna di Uras si era presentata una conoscente per venderle alcune palme per Pasqua. Durante la chiacchierata aveva parlato di “influssi negativi” che avrebbero colpito alcuni familiari ma subito le aveva proposto il rimedio: avrebbe dovuto consegnare oggetti d’oro che, dopo i riti spirituali, le sarebbero stati restituiti. Qualche tempo dopo, la truffatrice era tornata alla carica con un nuovo raggiro: fingendo di recitare preghiere contro il malocchio, aveva chiesto chiede altro oro in cambio dell’immagine di un santo.

A quel punto la signora ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. I militari della Compagnia di Mogoro riescono a rintracciare la truffatrice e, in collaborazione con i carabinieri di Morgongiori e dei “Cacciatori Sardegna”, durante la perquisizione a casa hanno trovato tutti i gioielli che aveva portato via.

© Riproduzione riservata