Il Comune ha aggiudicato i lavori per la realizzazione di quattro alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’area dell’ex laboratorio ISOLA. Un intervento che non risolve l’emergenza abitativa cittadina, ma che consente di ampliare il patrimonio comunale e di dare una risposta concreta, seppur limitata, a chi attende da anni l’assegnazione di un’abitazione.

L’opera rientra nel programma di rigenerazione urbana di Oristano Est finanziato attraverso il “Bando Periferie” e con il contributo della Regione Sardegna. I lavori sono stati affidati alla Poing Srl di San Gavino Monreale, risultata aggiudicataria della gara con un ribasso del 16,671% sull’importo a base d’asta. Il valore dei lavori è pari a 649 mila euro, mentre l’investimento complessivo supera il milione di euro.

Il progetto prevede la costruzione di quattro unità abitative indipendenti: una da 47 metri quadrati, destinata a nuclei composti da una o due persone, e una da 78 metri quadrati per famiglie di tre o quattro componenti. L’intervento interesserà un’area di circa 2.000 metri quadrati tra via Olbia e via La Maddalena, dove sorgeranno le nuove abitazioni dopo la demolizione dei ruderi esistenti e le opere di bonifica dall’amianto già completate.

Le nuove abitazioni sorgeranno in un’area da tempo in stato di abbandono che verrà recuperata e restituita alla città con una funzione sociale, contribuendo al tempo stesso al miglioramento del contesto urbano del quartiere.

La durata dei lavori è fissata in 365 giorni dalla consegna del cantiere.

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