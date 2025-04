Un dono prezioso per i pazienti che, durante la somministrazione della terapia, ora saranno più comodi. Quattro nuove poltrone per la chemioterapia sono state donate oggi dalla sezione provinciale dell’Associazione italiana contro le leucemie e i linfomi al reparto di Oncologia-ematologia dell’ospedale San Martino di Oristano. Si tratta di sedute di ultima generazione, motorizzate, con telecomandi e poggiapiedi per consentire di raggiungere la posizione più comoda con il minimo sforzo.

Presenti alla cerimonia di donazione il direttore generale della Asl 5 di Oristano Angelo Serusi, la direttrice amministrativa Rosalba Muscas, il direttore dei servizi socio-sanitari Alessandro Baccoli, il direttore del reparto di Oncologia-Ematologia Luigi Curreli e il presidente provinciale Ail Paolo Casula insieme a diversi volontari dell’associazione.

«Ringraziamo di cuore l’Ail per questo gesto di generosità che consentirà alla nostra struttura di offrire ai pazienti un servizio migliore», ha affermato Serusi, «L’attività oncoematologica resta una delle priorità per la nostra azienda, stiamo compiendo tutti gli sforzi possibili per potenziarla». Un ringraziamento all’Ail anche dal direttore del reparto di Oncoematologia Luigi Curreli: «Le quattro poltrone sostituiranno altrettante sedute ormai usurate, che avevamo bisogno di sostituire. Abbiamo espresso questa esigenza all’Ail che si è attivata in maniera tempestiva», ha spiegato Curreli, «Complessivamente avremo così 16 poltrone per chemioterapia, distribuite su quattro stanze, a cui si aggiungono due letti e un barella, per un totale di 19 postazioni per chemioterapia».

«Il compito dell’Ail è quello di supportare la struttura di Ematologia: da qui è nata la volontà di compiere questa donazione», ha dichiarato il presidente della sezione provinciale dell’Ail Paolo Casula.

