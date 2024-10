Succede quasi sempre alla stessa ora, intorno alle 17.30, e con una frequenza ormai quotidiana. In alcune vie del quartiere San Nicola da diverse settimane si registrano continui sbalzi di tensione: black out di pochi minuti, che si ripetono per due o tre volte, prima che la situazione torni alla normalità.

Nelle vie Limbara, Gesualdo da Venosa, Vivaldi e Marenzio cittadini e commercianti sono esasperati. “Sabato abbiamo contattato nuovamente l’Enel - fa sapere Enea tocco, residente ed edicolante della zona - ci hanno risposto di aver sistemato il problema che ieri, puntualmente, si è ripresentato”.

L’interruzione dell’energia elettrica dura una manciata di minuti, il disagio è contenuto, ma tra gli abitanti del quartiere cresce la preoccupazione per eventuali danni agli elettrodomestici. “E poi c’è un aspetto molto più grave - lamentano i residenti - in via Marenzio c’è un palazzo con l’ascensore e non è la prima volta che una persona sia rimasta bloccata all’interno durante questi black-out”.

Esattamente un anno fa nel quartiere si era verificata una situazione analoga; in quell’occasione, però, i cali di tensione si verificano soprattutto nel fine settimana. Ora, invece, le segnalazioni hanno una cadenza quasi giornaliera. “Il problema - chiedono i cittadini - va risolto al più presto”.

