Il ponte Tirso in uscita da Oristano chiude nuovamente, stavolta in piena estate.

Da lunedì, e per almeno due settimane, circolazione deviata e prevedibili disagi. A distanza di quattro mesi dall’ultimo intervento, che aveva reso necessaria l’interdizione della circolazione per tre settimane, il viadotto che collega il capoluogo alla borgata del Rimedio ha bisogno di nuove cure. I sopralluoghi effettuati a metà giugno non avevano lasciato spazio a molti dubbi: altri quattro giunti di dilatazione da sostituire.

Entrambe le corsie della strada provinciale 54 (quella destra per un tratto era già chiusa da mesi), saranno precluse alla circolazione e il traffico (notevolmente più intenso nei mesi estivi) sarà dirottato verso viale Repubblica e il ponte di Brabau per chi deve raggiungere le località di mare o i centri del Sinis.

A differenza della scorsa volta, la strada provinciale 93, quella che costeggia il centro commerciale Porta Nuova, non sarà a senso unico. La circolazione, però, sarà vietata ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. provenienti dalla direzione Oristano – Silì (via Vandalino Casu – via Nazionale).

Al fine di agevolare il traffico in uscita e in entrata alla città di Oristano nella giornata di lunedìle operazioni di chiusura del nuovo ponte sul Tirso e di limitazione della circolazione sulla circonvallazione nord di Oristano avranno inizio dopo le 9.

