L’Arma dei Carabinieri ed Enel insieme contro le truffe telefoniche. Oggi, nello “Spazio Enel” di Oristano, si è tenuto un incontro informativo per sensibilizzare la cittadinanza e in particolar modo le fasce più deboli.

L’evento, che si colloca all’interno della campagna nazionale “Enel Energy Bar” realizzata con il contributo dell’Arma dei Carabinieri, ha l’obiettivo di approfondire il tema delle truffe telefoniche mediante la descrizione delle principali tecniche utilizzate dai malintenzionati per raggirare le proprie vittime, nonché illustrare una serie di accorgimenti e consigli pratici per riconoscerle e quindi prevenirle. Oltre a personale del settore “Security” dell’Enel, ha partecipato, in qualità di relatore, il comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale, il tenente Colonnello Paolo Montorsi.

Lui ha illustrato le principali metodologie utilizzate dai truffatori per carpire la fiducia dell’ignara vittima, al fine di sottrarre dati personali, stipulare contratti truffaldini o estorcere denaro e preziosi. Montorsi ha sottolineato, inoltre, l’impatto profondo che queste truffe hanno sulle vittime, le quali, oltre al danno economico, si trovano spesso a vivere un senso di colpa per essere state raggirate. Durante l'incontro è stato ribadito dall’Ufficiale dei Carabinieri l'importanza di denunciare il fatto, senza paura del giudizio altrui, alle forze dell’ordine.

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