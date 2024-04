«L’amministrazione ha dato seguito agli impegni assunti lo scorso ottobre per affrontare il problema della climatizzazione nelle scuole?». La minoranza torna all’attacco sulla scuola dell’infanzia di via Lanusei a Oristano, ancora priva di un impianto di condizionamento, con un giardino esterno trascurato e infestato dagli insetti. In un’interpellanza, prima firmataria la consigliera di Oristano Più, Carla Della Volpe, l’opposizione chiede conto delle azioni intraprese dalla Giunta per evitare che anche quest’anno bambini e insegnanti debbano fare i conti con i disagi.

«Da diversi anni - si legge nel documento - considerato il cambiamento climatico, nelle ultime settimane di giugno la dirigenza scolastica prevede una chiusura anticipata a causa delle temperature elevate entro le 14,15». L’eccezionale ondata di caldo dello scorso anno aveva costretto il sindaco a disporre la chiusura dell’istituto il 20 giugno.

«L’assessore Faedda, in replica all’interpellanza presentata lo scorso 12 ottobre, dichiarò l’impegno nell’affrontare il problema, così come in diverse altre scuole», ricorda Della Volpe che ora domanda quale sia lo stato dell’arte e quali interventi siano stati programmati per risolvere i problemi relativi all’assenza di zanzariere e alle condizioni di degrado in cui versa il giardino «nel quale d’inverno si gioca nel fango e d’estate tra le erbacce».

