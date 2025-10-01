“Che l'autunno sia una stagione di donazioni”. Anche per il mese di ottobre è puntuale l'appello del direttore del Centro trasfusionale dell'ospedale San Martino di Oristano Mauro Murgia, che ha ricordato l'importanza del gesto di solidarietà. Ad Oristano si può sempre donare presso il centro trasfusionale dell'ospedale San Martino dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12. Non occorre prenotarsi.

“Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un'unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici” - ha precisato Murgia. Ma non solo. Anche ad ottobre, infatti, scenderanno in campo i volontari delle sezioni locali dell'Avis con quindici giornate dedicate alla raccolta di sacche di sangue nelle loro sedi.

Ecco gli appuntamenti: sabato 4 ottobre a Gonnosnò, domenica 5 a Ghilarza e Terralba, venerdì 10 a Bosa, sabato 11 a Marrubiu, domenica 12 a Mogoro e San Vero Milis, venerdì 17 a Santu Lussurgiu, sabato 18 a Sedilo e domenica 19 a Terralba e Baressa. Ancora venerdì 24 a San Nicolò d'Arcidano, sabato 25 a Paulilatino e domenica 26 a Milis ed Arborea.

