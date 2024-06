Per il terzo anno consecutivo l’Istituto tecnico “Mossa” di Oristano manda in stampa il “Mossa news”, che nasce dal progetto “Giornale 4.0”.

L'iniziativa ha coinvolto 25 studenti in prevalenza delle terze e quarte e, novità di quest’anno, sei alunni di seconda. A coordinare il progetto i docenti Antonella Desogus, Alessia Orbana e Antonio Pinna.

«“Mossa news” – spiegano – è frutto di un percorso didattico che, per i ragazzi del triennio, rientra anche nei percorsi dei Pcto». «Cimentarsi per la stesura di un articolo di giornale e per la realizzazione di un periodico – evidenzia la dirigente dell’Istituto, Marillina Meloni - significa rendere vive le conoscenze che si apprendono a scuola trasformandole in competenze, utilizzare forme di scrittura differenti, ricercare fatti e notizie del territorio».

I temi trattati nel terzo numero spaziano dall’impegno della scuola contro le disparità di genere al racconto dell’esperienza della IVª H che lo scorso anno è stata l’unica classe regionale a partecipare al concorso “Un giorno in Senato”.

