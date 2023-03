Dopo settimane di indiscrezioni, arriva l'ufficialità: a soli tre mesi dalla nomina, Alessandra Porcu lascia l'assessorato ai Servizi sociali del Comune di Oristano. Al tavolo della Giunta arriva Carmen Murru, consigliera dell'Udc che aveva già ricoperto l'incarico nell'esecutivo di Andrea Lutzu.

“Con spirito di servizio nei mesi scorsi ho accettato di mettermi a disposizione della

comunità ed impegnarmi come assessore. Con lo stesso spirito di servizio devo lasciare

l’incarico per motivi esclusivamente personali e professionali – si legge nella lettera di

dimissioni presentata al sindaco Sanna -. Sono stati mesi intensi e impegnativi, non privi di

ostacoli per via dei miei impegni lavorativi, ma anche molto gratificanti, durante i quali ho

fatto il possibile per aiutare i cittadini e le cittadine più fragili e svantaggiati".

L'addio era nell'aria da giorni (d'altronde che fosse un incarico a tempo era chiaro fin dall'inizio), ma l'avvicendamento rischia di far riesplodere i malumori nella maggioranza di centrodestra. Dopo il lungo muro contro muro con lo scudo crociato sul successore di Giovanna Bonagliani, il sindaco Massimiliano Sanna ha assegnato la delega a Carmen Murru, ex Fortza Paris eletta nelle fila dei Riformatori e transitata subito dopo nell'Udc.

«Ringrazio Alessandra Porcu per il lavoro svolto e per lo spirito con cui si è messa a

disposizione della città, anche se a causa di motivi personali e professionali per un periodo

di tempo molto breve, in un settore delicatissimo come quello dei servizi sociali – dice il

primo cittadino -. Auguro buon lavoro a Carmen Murru che ha già ricoperto l’incarico di

assessore ai Servizi sociali. Sono certo che saprà mettere a frutto l’esperienza maturata in

passato».

In Consiglio, al posto di Murru, farà il suo ingresso Davide Tatti.

