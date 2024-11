A Oristano cresce l’offerta formativa universitaria. Lunedì, nei locali dell’ex istituto san Pio X di via Cagliari, prenderà il via l’anno accademico 2024-2025 di Unikoiné, nuovo polo della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Domenico” di Roma.

Il corso di laurea triennale, al momento l’unico in Sardegna nel suo genere, si compone di due indirizzi di specializzazione: uno in Turismo archeologico e uno in Marketing per lo sviluppo del management agroalimentare, entrambi pensati per favorire percorsi occupazionali adeguati al tessuto socio-produttivo isolano.

L’obiettivo è formare una nuova classe di professionisti capace di affrontare le sfide del lavoro e dell’imprenditoria, cogliendo le opportunità che giungono dagli scenari e dai mercati internazionali, attraverso una preparazione approfondita sulle lingue straniere. Sarà Daniele Trabucco, professore di Diritto costituzionale e Diritto pubblico al “San Domenico” a tenere la lectio magistralis nell’aula magna dell’istituto (di proprietà della Curia) che a breve sarà sottoposto ad un intervento di riqualificazione.

Nell’ultima variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale, infatti, sono stati inseriti anche 180mila euro per l’adeguamento dell’edificio di via Cagliari, disposto su due piani. I lavori saranno affidati tramite procedura ad evidenza pubblica dal Comune che agirà da stazione appaltante.

