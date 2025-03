Domani, giovedì 13 marzo, alle 18, nello Spazio Giovani in località Sa Rodia, si parlerà di educazione al benessere.

Sarà Fabrizio Floris, psicologo del Servizio per le Dipendenze della Asl 5 di Oristano, il relatore del secondo appuntamento del ciclo di incontri di supporto alla genitorialità, organizzato dal centro di aggregazione giovanile “Spazio Giovani Flavio Busonera”, con la collaborazione dell’assessorato alle politiche giovanili del Comune.

Il titolo dell’iniziativa è “Essere genitori oggi” e prevede la partecipazione di esperti, che tratteranno il tema dei rapporti tra genitori e figli.

«L’iniziativa rinnova l’impegno del Comune sulle tematiche giovanili e l’attenzione che da sempre rivolgiamo al comparto genitoriale, creando le condizioni utili e necessarie a livello sociale e comunicativo per favorire il miglioramento dei rapporti tra genitori e figli e, di pari passo, lo sviluppo di una società coesa», ha sottolineato l’assessore alle Politiche giovanili, Antonio Franceschi.

«Il processo comunicativo tra genitori e figli, e più in generale tra adolescenti e adulti, ha subito una trasformazione considerevole negli anni che ha portato alla creazione di nuove dinamiche relazionali e barriere generazionali non sempre facili da gestire – ha aggiunto il coordinatore dello Spazio giovani Antonio Ricciu – il nostro centro di aggregazione giovanile vuole essere un punto di riferimento per i giovani nel processo di crescita, ma anche per le famiglie dei ragazzi che lo frequentano. I quattro incontri di supporto alla genitorialità vanno in questa direzione proponendo differenti tematiche e diversi approcci educativi per migliorare la comunicazione tra genitori e figli e consolidare il rapporto giovane-adulto».

