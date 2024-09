Ancora nastro rosso e bianco attorno ai giochi del Parco della Resistenza.

Ieri i vigili urbani hanno delimitato la struttura con quattro altalene per la presenza di un palo fortemente danneggiato alla base. Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di una mamma che aveva notato un'eccessiva oscillazione del sostegno mentre alcuni bambini erano intenti a dondolare.

Non è l'unica area inaccessibile nei giardini di viale Repubblica. Il cosiddetto "Villaggio Lisbona", principale attrazione del parco con i due scivoli e le torrette unite da una passerella in legno e da un ponticello tibetano, è transennato da settimane, così come l'altalena di fronte.

Nei giorni scorsi il Comune ha affidato ad un agronomo l'incarico di predisporre il progetto di fattibilità che nei prossimi mesi porterà ad una profonda riqualificazione dell'area grazie ad un finanziamento regionale di 140mila euro.

Sono previsti il rifacimento dei camminamenti interni, l’allestimento di area fitness attrezzata, la manutenzione e la sostituzione dei giochi esistenti con la realizzazione di una nuova area gioco con spazi dedicati alla sabbia ed acqua all’aria aperta. Tra gli interventi anche la sostituzione degli elementi di arredo, panchine e cestini danneggiati o mancanti, e la realizzazione dell’impianto di illuminazione a led alimentato da pannelli fotovoltaici, di parte dei percorsi pedonali.

© Riproduzione riservata