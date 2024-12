Gli agricoltori e gli allevatori sardi domani a Oristano celebrano la Giornata del ringraziamento.

L’appuntamento promosso da Coldiretti Sardegna è alla basilica del Rimedio.

Un momento di comunità, fede e speranza, sentito e carico di significato che da oltre settant’anni rappresenta una sosta spirituale e sociale per gli operatori.

La Giornata del Ringraziamento è un’occasione per riflettere sui valori del mondo agropastorale e condividere un percorso che guarda con fiducia al futuro, aprendo la nuova annata agraria con i migliori auspici.

«Quest’anno l’evento assume un significato ancora più profondo - fanno sapere da Coldiretti - unendo la tradizione alla celebrazione degli 80 anni dalla nascita di Coldiretti, un baluardo della difesa della terra, delle produzioni locali e delle filiere Made in Italy».

La giornata si articolerà in vari momenti. Il programma prevede la celebrazione della Santa Messa e la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli, simbolo del lavoro quotidiano che tiene viva la campagna sarda.

Non mancherà lo spazio per la convivialità e per un confronto diretto tra chi condivide le stesse difficoltà e speranze. Il Ringraziamento vuole essere anche un richiamo all’importanza di tutelare la provenienza dei prodotti e promuovere il cibo autentico e di qualità, frutto del lavoro e del rispetto per la terra.

«La tradizione si fa quindi strumento per un messaggio contemporaneo: sostenere un modello agricolo che valorizzi la sostenibilità, la tracciabilità e la sicurezza alimentare - dicono da Coldiretti - Con l’appuntamento di quest’anno non si celebra solo l’unità del mondo agricolo, ma è un invito a guardare avanti, conservando i valori del passato e adattandoli alle sfide future. Un patrimonio fatto di solidarietà, tradizione e innovazione, che vuole restare sempre vivo e vitale».

