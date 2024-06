Ci sono anche 22 parcheggi del centro commerciale Porta Nuova tra i 62 nuovi stalli a pagamento istituiti dal Comune. La Giunta Sanna, su proposta dell'assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu, ha approvato la delibera che punta a per ripristinare il totale di 1312 parcheggi previsti dal capitolato sottoscritto dal gestore Easy Help & Stop, recuperando quelli “venuti a mancare nel tempo a seguito di concessioni per installazione di dehors nel periodo della pandemia da Covid, nuove autorizzazioni per pass disabili, passi carrabili e installazione di colonnine per la ricarica delle autovetture elettriche”.

Una doccia gelata per gli esercenti del Centro commerciale. Nessuno, compreso il presidente del Consorzio Porta Nuova, Alberto Piras, era stato informato. E l’idea proprio non piace. «Non ne sapevamo nulla», confermano dalla segreteria, «abbiamo già avuto in passato i parcheggi a pagamento e siamo consapevoli dei disagi che creerebbero».

Il provvedimento adottato dalla Giunta (assenti l’assessora ai Servizi Sociali, Carmen Murru, e il delegato ai Lavori Pubblici, Simone Prevete) prevede oltre a quelli di Porta Nuova (lato strada provinciale 93 direzione Silì) altri 17 stalli nell’area di proprietà comunale presso l'ingresso Eurospin di via Guglielmo Marconi; 12 nella piazza San Martino, fronte via Peppetto Pau; 5 in Piazza Roma, di fronte alla chiesa di San Sebastiano, dal civico 46 al 51; 6 longitudinali nel lato destro di vico Solferino, dal civico 4 al 12.

Salvo, dunque, il centro storico che nella precedente versione della delibera (sospesa su richiesta di Cuccu) avrebbe dovuto ospitare tutte e 60 le nuove aree sosta a pagamento.

