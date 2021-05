Si chiama “Platinum-Dia” l’operazione scattata all’alba in contemporanea in Sardegna, Piemonte, Calabria, Germania, Romania e Spagna. Gli agenti della Dia hanno effettuato un blitz alle 5 del mattino nella centralissima via Diaz a Oristano. Una decina di agenti della Guardia di finanza, supportati da un elicottero, hanno fatto irruzione in un appartamento di un palazzo all’angolo di via XX Settembre.

Le Fiamme gialle hanno effettuato una perquisizione nell’appartamento e arrestato un uomo, del quale non si conoscono per ora le generalità.

L'arresto di Oristano fa parte di decine di misure di custodia cautelare e perquisizioni, emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della Dda piemontese col coordinamento dalla Dia, in Italia, in Germania, in Romania e in Spagna nei confronti di persone ritenute affiliate alla 'ndrangheta.

Il cuore dell'operazione in Piemonte è stato a Volpiano in provincia di Torino. Sono coinvolte le famiglie Agresta di Platì (Reggio Calabria), Giorgi, noti come “Boviciani”, di San Luca (Reggio Calabria), ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale con interessi in Piemonte, Calabria, Sardegna e Germania.

