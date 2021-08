230 chili di marijuana sotto sequestro e tre arresti. È il bilancio dell’operazione antidroga portata a termine dai carabinieri di Oristano.

In manette sono finiti G.S., 35enne già noto alle forze dell’ordine; A.M., 42 anni, e L.M., 33. Tutti sono difesi dagli avvocati Carlo Figus e Antonella Piredda.

Nella serata di ieri a Marrubiu i militari della locale stazione stavano passando in una via quando hanno avvertito un forte odore di marijuana da un garage. Scattata la perquisizione, hanno sorpreso i tre all’interno dell’abitazione mentre confezionavano la cannabis.

In totale sono stati sequestrati 77 sacchetti termosaldati per un totale di 230 chili di stupefacente. Sono in corso le indagini per stabilire la provenienza della marijuana e gli eventuali acquirenti. I tre sono stati portati al carcere di Massama.



