Anche a Neoneli l’amministrazione comunale entra in piena operatività. Nei giorni scorsi si è insediato il nuovo Consiglio comunale.

«Assumiamo un impegno importante: rappresentare con serietà, responsabilità e spirito di servizio tutti i cittadini, indipendentemente dalle diverse sensibilità e appartenenze. Ringrazio tutti voi per avere assunto l’impegno di mettersi a disposizione della collettività candidandovi e contribuendo al confronto democratico», ha esordito il primo cittadino Ivano Piras. E ha aggiunto: «Lavoreremo insieme per promuovere lo sviluppo del paese, valorizzare le nostre tradizioni, sostenere le famiglie, i giovani e gli anziani, e migliorare la qualità dei servizi per tutta la comunità. Assicuro il massimo impegno affinché il dialogo, il rispetto reciproco e la collaborazione siano i principi guida della nostra azione amministrativa».

Quindi il giuramento e la nomina della Giunta. Da parte sua la minoranza guidata da Irene Magari ha assicurato un’opposizione collaborativa e comunque rappresentativa del proprio elettorato.

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