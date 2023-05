Ultimi preparativi a Ollastra per i festeggiamenti dedicati a Santa Vittoria. Nel weekend una serie di appuntamenti nel quale verrà coinvolta la comunità. L’organizzazione è a cura dell’omonimo comitato della festa e della Pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Si partirà oggi, alle 22, con la serata musicale “Dj Set”. Domani giornata ricca di eventi, sin dal mattino. Alle 8.30, infatti, il ritrovo in piazza Brigata Sassari per la 34sima edizione della Ciclo Pedalata, con partenza alle 9: il percorso prevede l’attraversamento di via Verdi, della strada provinciale per Siapiccia, la rotonda per Siamanna, l’ingresso nei due abitati, e rientro fino all’arrivo in piazza San Pio, dove è previsto un ristoro.

Nel pomeriggio, invece, dalle 16, in piazza Europa in programma i giochi tradizionali per tutte le età. La serata si chiuderà alle 22, con lo spettacolo etno-folk con “Kantidos”. Lunedì i festeggiamenti religiosi, alle 18, con la processione e la Santa Messa.

