Sono presenti tantissime aziende, come sono numerosissimi anche gli animali in mostra tra ovini, bovini ed equini. I visitatori invece sono arrivati già da prestissimo. In queste ore a Ollastra si sta svolgendo la tradizionale Fiera di San Marco.

La rassegna zootecnica ospitata nell’area fieristica, con la prima Mostra regionale delle razze autoctone sarde, sta attirando tantissimi appassionati del settore e non solo. Si tratta di un'occasione per comprare e vendere i migliori capi di bestiame, ma anche un’opportunità di incontro del mondo rurale dell’allevamento.

«È una grande fiera, con numeri importanti - ha detto il sindaco di Ollastra Osvaldo Congiu che questa mattina ha tagliato il nastro di inaugurazione della manifestazione - Per un totale di 33 aziende e più di 250 capi, numeri molto più alti rispetto agli altri anni».

Gli animali in mostra (Foto concessa)

Successo anche per gli eventi collaterali e gli stand degli artigiani locali e quelli enogastronomici. Uno spaccato di Sardegna che si potrà ammirare per tutta la giornata di oggi. Apprezzato anche il tour delle quattro chiese del paese. Presente alla Fiera anche il banchetto del Distretto rurale Giudicato d’Arborea con il suo paniere di prodotti.

La settimana di eventi che si concluderà domani 27 aprile è gestita dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco del paese e l’associazione “Il Quadrifoglio”.

