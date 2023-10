Il progetto si chiama “Rigenerazione culturale e sociale del borgo” e prevede il restauro e l’adeguamento funzionale di Casa Montixi per la realizzazione di un laboratorio di recupero e valorizzazione dei materiali e tecniche costruttive tradizionali, ma anche la riqualificazione urbanistica del centro storico e il recupero dei fabbricati e dei percorsi storici.

È ciò che il Comune di Ollastra vorrebbe realizzare. Servono però le risorse economiche.

Ecco perché l’amministrazione ha partecipato al “Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni” promosso dal Ministero.

La Giunta comunale guidata dal sindaco Osvaldo Congiu pochi giorni fa ha approvato il progetto, fase necessaria per poter chiedere il finanziamento per un totale di 700mila euro.

Il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, come si legge nella delibera comunale relativa alla richiesta del finanziamento, è finalizzato alla tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive, nonché alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico.

