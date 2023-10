«Mettete in sicurezza subito le case disabitate e in stato di abbandono». È l’appello del sindaco di Ollastra, Osvaldo Congiu, che, su indicazione anche della Prefettura, ha deciso di chiamare a raccolta i proprietari delle seconde case in stato di degrado, invitandoli a renderle sicure.

«Questo per evitare intrusioni di estranei e la possibile commissione di illeciti, garantendo la salvaguardia della pubblica e privata incolumità», spiega il primo cittadino di Ollastra che ha voluto scrivere una nota anche nel sito istituzione dell’Ente.

Per unità abitative in stato di abbandono vengono considerati gli edifici dismessi da più di un anno che determinano pericolo per la sicurezza, ma anche immobili in fase di costruzione per i quali risulta semplice entrare all’interno e compromettere l’incolumità propria. «Ma anche abitazioni chiuse dall’esterno, ma in stato di abbandono, preda di animali infestanti e roditori che ledono il decoro dell’abitato stesso - va avanti il sindaco Congiu - Chiedo a tutti i possessori di questi immobili di assumere ogni iniziativa utile all’attivazione di idonee precauzioni volte a proteggere la proprietà e renderla decorosa, invitandoli a mantenere gli edifici in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità, inclusi quelli non utilizzati che devono essere mantenuti in sicurezza». Un appello molto chiaro insomma. Congiu poi conclude: «Ricordo che i proprietari hanno inoltre l’obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni».

