Dopo quattro anni Ollastra ha una nuova centenaria. Stamattina ha spento cento candeline Amelia Bonaria Orrù, circondata dall’affetto dei parenti ma anche degli amministratori comunali.

Il sindaco Osvaldo Congiu ha raggiunto la nonnina del paese per donarle un mazzo di fiori e una targa ricordo da parte del Comune. Con voce squillante Amelia Bonaria ha ringraziato il primo cittadino. Immancabile la foto ricordo con tanto di fascia tricolore indossata con piacere.

Ma anche tanti soldi, una torta gigante e tanti palloncini rossi.

Amelia Boaria Orrù, tre figli, è rimasta vedova quando aveva 50 anni: «Ha allevato la famiglia da sola - racconta Faustina Manca, la figlia - Mia mamma ha sempre fatto la sarta, ha cucito fino a poco tempo fa. È serena e autonoma. Da sola però non esce più, ma gradisce fare tante passeggiate in macchina con i figli».

La nuova centenaria del paese è arzilla e prende solo i farmaci per la pressione e il cuore: «Ancora però non ha svelato a nessuno il segreto per arrivare a questa età - ha detto ancora la figlia - È sempre stata una grande lavoratrice, una donna molto calma e serena».

