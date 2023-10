Sarà un modo per trascorrere diverse ore in compagnia coccolati dal buon cibo. Domenica 29 ottobre, a Ollastra, si terrà la “Giornata di aggregazione per gli ultrasessantenni".

La manifestazione si terrà all’interno della palestra comunale che per l’occasione si trasformerà in un ristorante. L’evento è promosso dalla Pro loco del paese in collaborazione con il Comune guidato dal primo cittadino Osvaldo Congiu. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 9,45 nel piazzale della chiesa di San Sebastiano Martire.

Alle dieci è prevista la santa messa. Il pranzo invece si terrà alle 13. Alle 15,30 musica per festeggiare tutti assieme la giornata. Il Comune ricorda agli interessati che devono comunicare la presenza al pranzo all’assistente sociale al numero 3485246552.

