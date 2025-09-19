Nurachi, tutto pronto per la cena di “DiVini Sapori e… altre storie”L’appuntamento enogastronomico organizzato dalla Pro Loco
Una cena che porterà gli ospiti indietro nel tempo, dove si lascia spazio solo alla viva voce dei racconti, delle tradizioni tramandate oralmente: ciascun partecipante potrà raccontare ciò che conosce su antichi saperi e conoscenze sul mondo dell'agricoltura e dell'allevamento, su come si viveva in secoli passati. A Nurachi torna la tanta attesa serata di “DiVini Sapori e… altre storie”.
L'appuntamento enogastronomico, organizzato dalla Pro Loco con il supporto del Comune e della Regione, si svolgerà all'interno delle antiche mura della corte del Museo Peppetto Pau. Sabato 27 settembre alle 20 i commensali potranno vivere una nuova ed intensa serata ricca di gusto, a tavola si incontreranno le conoscenze culinarie della chef Annalisa Atzeni, che proporrà un menù in cui i si incontreranno i diversi territori della Sardegna: il Sinis, l'Ogliastra, la Barbagia.
Tutto sarà arricchito dalla presenza dei vini di quattro importanti cantine. Annalisa Atzeni ha immaginato un vero e proprio viaggio sensoriale per gli ospiti: filindeu con fonduta di formaggio fresco e polvere di bottarga, culurgiones d'Ogliastra, pillu di Seulo con lardo all'Armidda, salumi e formaggi sardi, pecorino al miele e fettine di bottarga locale e ancora filindeu in brodo di pesce.
L'acqua e la terra si incontrano a tavola nell'antica ricetta del muggine dello Stagno di Cabras “a merca”, le anguille “a schiscionera” con contorno di patate alla sarda. Un abbraccio delicato per chiudere il percorso sensoriale: il flan di latte con granella di mandorle locali, frutta di stagione. Tutto è stato studiato con minuzia, e grande attenzione è stata data alla scelta del pane.
I commensali gusteranno tre pani: pillu di Seulo cotto a legna, dal gusto deciso; su carasau di Oliena, croccante e sottile, simbolo della tradizione pastorale e su cocoi di Nurachi.
«Accogliamo con grande piacere le numerose prenotazioni che già arrivano - spiega Roberto Ponti, presidente della Pro Loco di Nurachi- lo scorso anno siamo stati molto felici del risultato e siamo certi che anche per il 2025 i nostri ospiti saranno estasiati da questo menù ricercato, sopraffino ed esaltante per il gusto e la nostra cultura culinaria».
Come fanno sapere gli organizzatori, le prenotazioni a “DiVini Sapori e… altre storie” potranno essere effettuate al numero 333 8019404.