Una cena che porterà gli ospiti indietro nel tempo, dove si lascia spazio solo alla viva voce dei racconti, delle tradizioni tramandate oralmente: ciascun partecipante potrà raccontare ciò che conosce su antichi saperi e conoscenze sul mondo dell'agricoltura e dell'allevamento, su come si viveva in secoli passati. A Nurachi torna la tanta attesa serata di “DiVini Sapori e… altre storie”.

L'appuntamento enogastronomico, organizzato dalla Pro Loco con il supporto del Comune e della Regione, si svolgerà all'interno delle antiche mura della corte del Museo Peppetto Pau. Sabato 27 settembre alle 20 i commensali potranno vivere una nuova ed intensa serata ricca di gusto, a tavola si incontreranno le conoscenze culinarie della chef Annalisa Atzeni, che proporrà un menù in cui i si incontreranno i diversi territori della Sardegna: il Sinis, l'Ogliastra, la Barbagia.

Tutto sarà arricchito dalla presenza dei vini di quattro importanti cantine. Annalisa Atzeni ha immaginato un vero e proprio viaggio sensoriale per gli ospiti: filindeu con fonduta di formaggio fresco e polvere di bottarga, culurgiones d'Ogliastra, pillu di Seulo con lardo all'Armidda, salumi e formaggi sardi, pecorino al miele e fettine di bottarga locale e ancora filindeu in brodo di pesce.

L'acqua e la terra si incontrano a tavola nell'antica ricetta del muggine dello Stagno di Cabras “a merca”, le anguille “a schiscionera” con contorno di patate alla sarda. Un abbraccio delicato per chiudere il percorso sensoriale: il flan di latte con granella di mandorle locali, frutta di stagione. Tutto è stato studiato con minuzia, e grande attenzione è stata data alla scelta del pane.

I commensali gusteranno tre pani: pillu di Seulo cotto a legna, dal gusto deciso; su carasau di Oliena, croccante e sottile, simbolo della tradizione pastorale e su cocoi di Nurachi.

«Accogliamo con grande piacere le numerose prenotazioni che già arrivano - spiega Roberto Ponti, presidente della Pro Loco di Nurachi- lo scorso anno siamo stati molto felici del risultato e siamo certi che anche per il 2025 i nostri ospiti saranno estasiati da questo menù ricercato, sopraffino ed esaltante per il gusto e la nostra cultura culinaria».

Come fanno sapere gli organizzatori, le prenotazioni a “DiVini Sapori e… altre storie” potranno essere effettuate al numero 333 8019404.

