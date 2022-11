Per ora è una distesa di erba alta. Ma presto le cose cambieranno. Per la rotonda realizzata tempo fa dalla Provincia di Oristano all’ingresso del Comune di Nurachi, con alle spalle quindi Cabras, ci sarà una nuova vita. Ci saranno delle piantumazioni nuove e sarà illuminata. Un progetto ambizioso con l’obiettivo di rendere decoroso l’ingresso del paese, il biglietto da visita.

Ad occuparsi di tutto questo sarà però il Comune dopo che la Provincia ha deciso di cedere la rotatoria in comodato d’uso all’amministrazione comunale. Come del resto aveva chiesto tempo fa il primo cittadino Renzo Ponti. “Per noi, anche se dobbiamo sborsare delle risorse, si tratta di una buona notizia - dice il sindaco - Del resto non è il massimo avere come ingresso del paese una rotatoria piena di erba. È nostra intenzione trasformarla completamente. Bisogna renderla decorosa e sicura. Ecco perché c’è in programma anche di installare un impianto di illuminazione. In estate quella strada è tra le più trafficate del territorio visto che porta a diverse coste”.

Con una delibera il Consiglio comunale ha accettato la cessione dell’anello centrale di un tratto della 292: "Il prossimo passo sarà la firma del contratto tra i due Enti, quindi Provincia e Comune - precisa ancora Renzo Ponti - Poi sarà nostra cura programmare le risorse e bandire i lavori. Tutto avverrà ormai nel 2023”. Ma non è tutto. Il sindaco spera di ottenere lo stesso risultato anche per la rotatoria all’uscita di Nurachi, sempre sulla 292, che ancora però non è stata collaudata dall’Anas.

