Mai più allagamenti, soprattutto durante le piogge forti e improvvisate. Tra non molto gli operai saranno al lavoro per la manutenzione e la messa in sicurezza del canale centrale tombato che attraversa tutto il centro abitato. Per il paese si tratta di un investimento storico. L'intervento sarà possibile grazie ad un finanziamento di un milione e 200mila euro che arriva dalla Regione. "Un intervento atteso da oltre cento anni che interesserà l'intero bacino idraulico della palude Pala Bidda, a salvaguardia del parco comunale, dell'area artigianale e del quartiere del Piano di zona - spiega il sindaco di Nurachi, Renzo Ponti - L'opera permetterà una migliore raccolta e deflusso delle acqua piovane e contribuirà all'abbassamento della falda acquifera nelle zone più depresse del territorio, garantendo maggiore sicurezza e benessere per tutta la comunità". L'assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco, Gabriele Sardu, spiega i dettagli dell'intervento: "Il progetto finanziato consiste nella pulizia straordinaria del canale che attraversa il paese. Questo consentirà di mettere fine a tutti i problemi che i cittadini che abitano nella zona bassa di Nurachi hanno sempre dovuto affrontare. Uno fra tutti l'allagamento dei cortili e giardini". Ma non solo. L'intervento sarà una manna dal cielo anche per gli agricoltori o per chi semplicemente ha un pezzo di terra dove coltiva frutta e verdura per consumo domestico: "Le piogge forti, abbondanti e concentrate, spesso allagano le campagne limitrofe proprio perché l'acqua non riesce a defluire in maniera rapida, con tutti i danni del caso - spiega l'assessore Gabriele Sardu - Con questo intervento, sarà evitato anche questo. L'aver ricevuto queste tantissime risorse per noi è molto importante vista l'attesa dei cittadini". Ora, prima di vedere gli operai al lavoro, saranno gli uffici comunali a sbrigare tutte le pratiche burocratiche fino all'affidamento dell'importante lavoro.

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