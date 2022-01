Nughedu Santa Vittoria festeggia oggi 102 anni Maria Antonia Tatti.

Soprannominata “Bella”, dallo scorso anno è ospite della comunità alloggio per anziani gestita dalla Coop Giubileo 2000 a Nughedu. A dicembre del 2020 una brutta caduta le era costata la frattura del femore. Prima di allora Maria Antonia Tatti, nonostante l’età, non rinunciava a tacchi alti e pelliccia.

L’ultracentenaria, nata il 6 gennaio del 1920 da Antonio Francesco Tatti e Francesca Scanu, prima di trasferirsi nella casa di riposo viveva insieme alla sorella Giovanna Maria, deceduta lo scorso giugno. Maria Antonia Tatti ha frequentato la scuola fino alla terza Elementare a Nughedu, poi ha dovuto interrompere gli studi per aiutare in casa. Neanche maggiorenne ha frequentato un corso di taglio e cucito a Firenze (alloggiava da una cugina), dove si è trattenuta per circa un anno. Dopo aver preso il diploma di sarta è rientrata nella sua terra natale e a Nughedu, come anche nei paesi vicini, ha tenuto dei corsi di taglio e cucito. Sino all’età della pensione ha lavorato come sarta e al traguardo dei 100 anni ancora cuciva. Ieri piccola festicciola anche con alcuni parenti nella comunità alloggio. L’Amministrazione comunale le ha donato un mazzo di fiori.

