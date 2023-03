Dopo Sedilo e Paulilatino è Norbello a chiudere nel Guilcier le corse equestri in maschera e costume del carnevale 2023. Dalle varie “Cursas de carrasegae”, “Cursa a sa tzipula” e a “Su puddu”, si passerà alla“ Pentolaccia a cavallo” in programma sabato 4 marzo alle 15 nella pista situata all’interno del parco sportivo.

L’evento è promosso dall’associazione ippica norbellese, ed essendo questa la coda delle iniziative carnevalesche è prevista una grande partecipazione sia di cavalieri come di pubblico. Dopo il lungo periodo di stop per la pandemia ora c’è molta attesa per vedere le evoluzioni che sempre sanno proporre gli abili cavalieri del paese ma anche gli ospiti bravi a distinguersi in numeri spericolati.

Per una iniziativa così importante anche in termini organizzativi, l’associazione ippica si avvarrà della importante collaborazione dell’Upd Norbello e dei barracelli.

