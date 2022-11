Per il Tribunale di Oristano si sarebbero fatti dare 1500 euro per compensare un furto di agnelli.

E così Giacomino Argiolas, 39 anni di Noragugume, è stato condannato per estorsione a 8 anni e due mesi; una pena di 7 anni e 8 mesi per Antonio Demuru, 29 anni, e di 5 anni e 6 mesi per Manuel Scintu, 26 anni (entrambi di Noragugume) per il concorso nell’estorsione.

Oltre al risarcimento danni che sarà definito in altra sede, i giudici hanno disposto una provvisionale di 1500 euro per Rodriguez Pinna, parte civile con l’avvocato Gianfranco Meloni (l’altra parte offesa è Antonio Mario Chessa, difeso dall'avvocato Gianmarco Mura). I difensori Luigi Esposito e Maria Assunta Argiolas hanno sollecitato l’assoluzione; ora si valuterà il ricorso in Appello.

I fatti sarebbero accaduti fra il dicembre 2020 e il gennaio 2021. Secondo quanto ricostruito dal pm Marco De Crescenzo, Argiolas avrebbe picchiato e minacciato e si sarebbe fatto consegnare 1500 euro da Rodriguez Pinna come risarcimento per un furto di 40 agnelli, che però non sarebbe mai stato denunciato e forse non si è mai nemmeno verificato ma sarebbe stato solo un pretesto per farsi consegnare il denaro da confinanti di azienda in campagna poco desiderati. Scintu e Demuru avrebbero dato man forte ad Argiolas nel minacciare e nel consumare l’estorsione.

