Una sola parola: “Basta”. Lo ha gridato forte una delegazione dei dipendenti della Asl 5 di Oristano, che, in rappresentanza di tutto il personale dell’azienda sanitaria oristanese, si è radunata stamani davanti alla sede legale della Asl, in via Carducci, per dire “no” a ogni forma di violenza di genere.

Un gesto simbolico, ma importante proprio oggi, lunedì 25 novembre, Giornata Internazionale di contrasto alla violenza di genere. Ma non solo basta.

Ogni dipendente presente ha indossato un capo rosso. L’iniziativa è stata organizzata dal Consultorio Familiare di Oristano col pieno sostegno della direzione generale dell’azienda.

Claudia Marras, psicologa del Consultorio, ha spiegato: «Lo abbiamo fatto per solidarietà alle donne perché noi, in realtà, siamo quelli degli altri 364 giorni dell’anno. Siamo quelli che si occupano delle donne che subiscono violenza, di quelle stuprate, dei figli e dei familiari di quelle che vengono uccise. Abbiamo voluto ricordare che l’azienda sanitaria è presente e disponibile, che possiamo tutti contribuire nel contrastare tutte le forme di violenza e nel supportare tutte le vittime di violenza, senza distinzione di genere, senza ignorare che la violenza è un problema sociale e culturale».

