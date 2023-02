Grande attesa a Neoneli per il ritorno, domenica 5 marzo, di Ritus calendarum, la rassegna delle antiche maschere dell’Isola giunta alla decima edizione. Un appuntamento molto sentito che, nelle passate edizioni, ha visto riversarsi a Neoneli tantissime persone da tutta l’Isola.

Ora, dopo tre anni di stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid, si ritorna alla normalità e alle emozioni e al fascino che le maschere della tradizione sarda possono offrire. In prima linea nell’organizzazione dell’evento tanto atteso le associazioni culturali Sos Corriolos e Sas mascheras’e cuaddu.

Su carrasegae neonelesu, che gode anche del contributo di Comune e Regione, si aprirà domenica 5 marzo alle 15.30. La sfilata delle antiche maschere partirà alle 15.30 da piazza Italia. Oltre alle due maschere di casa, sfileranno Sa Maschinganna e sa Majaja da Busachi, Su Sennoreddu e S’Iscusorzu di Teti, S’Urtzu e su Pimpiriponi di Sadali, Sos Mamutzones di Samugheo, S’Attitidu di Bosa, Sa Maschera e Gattu di Sarule.

Alle 17 ritrovo in piazza Barigadu. E qui spazio a musica e balli in compagnia del gruppo Dilliriana. Presenta la serata Roberto Tangianu. Alle 21, in via Vittorio Emanuele, S’Istaffa. Vino, birra e musica a cura della Consulta giovanile di Neoneli.

