L’incontro tenutosi nelle scorse settimane in Prefettura per una valutazione congiunta sul piano unitario di prevenzione incendi per la messa in sicurezza della Pineta Is Arenas, ha già avuto un primo riscontro.

Il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione e autorizzato il sindaco Gian Giuseppe Vargiu alla firma della convenzione tra i Comuni di Narbolia, Cuglieri e San Vero Milis al fine di una stesura del piano unico di emergenza. La convenzione sarà ora trasmessa ai due Comuni per la sottoscrizione.

Si tratta di mettere in sicurezza 700 ettari di pineta, per la quale secondo il comando dei vigili del fuoco di Oristano e la Prefettura, era necessario adottare le misure di sicurezza in caso di incendi. Nella riunione congiunta si evidenziava pertanto l'urgenza di attuare specifiche misure di coordinamento tra i soggetti interessati ed i gestori degli spazi, al fine di individuare le modalità operative da attuarsi in caso di emergenza, compresa la necessità di realizzare viali tagliafuoco.

Sin dalla fase iniziale dovranno essere coinvolti strutture, per una verifica dei propri piani se in contrasto con quello di evacuazione generale di coordinamento intercomunale.

© Riproduzione riservata