L’obiettivo è quello di far conoscere a tutti i piatti tipici della tradizione culinaria narboliese. Ecco allora la manifestazione “Saboris Antigus” in programma sabato 3 agosto ed organizzata dalla Pro Loco. Grande attesa in paese per l’arrivo soprattutto dei tanti turisti presenti nelle vicine località balneari oristanesi e ospiti graditi per la egustazione dei piatti locali.

Si parte dalla pasta con sugo alla salsiccia e i malloreddus a sa campidanesa, per passare alla carne di pecora al sugo ( petz'e brobei cun bagna), pane a fette fritto (pan'impeddau), anguria e melone (foràstiu e maoi), pane acqua e vino (pani, abba e binu).

Tutti i cibi anche senza glutine da prenotare al 3495811002. Il costo della degustazione è di 15 euro, 12 per i soci della Pro Loco.

L’ evento si terrà al centro polifunzionale Peppino Pippia dalle 20. Previsto anche l’ intrattenimento musicale con Maurizio Sellero all’organetto e Torangelo Salis alla voce.

