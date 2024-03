Torna nuovamente potabile l'acqua a Narbolia.

L’ufficialità è arrivata con un’ordinanza del sindaco Gian Giuseppe Vargiu, che ha disposto la revoca del precedente divieto del 22 marzo scorso, con cui era stato proibito l'uso dell'acqua per uso diverso da quello domestico e per l'igiene personale.

Si ritorna dunque alla normalità in seguito alla comunicazione di Abbanoa che informa come i valori dell'acqua sono rientrati nei parametri previsti dalla legge e questo consente di riprenderne l'utilizzo anche per il consumo umano diretto.

