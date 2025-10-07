Il Comune di Curcuris si avvicina ai cittadini e sceglie di comunicare anche con l’applicazione per smartphone “MyCurcuris”, grazie ad un finanziamento dal PNRR.

Sarà uno strumento che permetterà una comunicazione semplice e immediata a doppio senso: il Comune può informare i propri cittadini e i cittadini possono interagire con l’ente. I cittadini, infatti, potranno inviare comunicazioni istantanee con il sistema di notifiche “push” per notizie e aggiornamenti e segnalare gli eventi presenti sul territorio. Inoltre, potranno condividere eventi e news comunali via sms, Whatsapp e social network direttamente dall’app e consultare facilmente le mappe dei punti di interesse, aggiornati con le informazioni di contatto e gli orari di apertura. Avranno anche la possibilità di mettersi in contatto diretto con il Comune grazie alla funzione delle Segnalazioni, con cui possono inviare segnalazioni geolocalizzate.

Infine, grazie al modulo Protezione Civile, il Comune può informare i cittadini sugli stati di allerta del territorio, comunicare bollettini meteo e rendere disponibili utili norme di comportamento da attuare caso di emergenza. L’App MyCurcuris è disponibile gratuitamente su tutti gli store online.

© Riproduzione riservata