Il Comune di Morgongiori ha pubblicato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per acquisto e ristrutturazione di prime case, in riferimento all’annualità 2024. L’intervento rientra all’interno delle disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento attuate dalla Regione che concede, ai comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti, contributi a fondo perduto fino al 50% della spesa o un importo massimo di 15mila euro. Il Comune di Morgongiori, per l’annualità 2024, avrà a disposizione poco più di 116mila euro. Chi beneficerà del contributo dovrà avere la residenza anagrafica a Morgongiori o, comunque, si impegna a trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il Comune di provenienza di chi richiede il contributo non sia anch’esso “Piccolo Comune” della Sardegna. Le domande si potranno presentare entro il prossimo 7 marzo, a mano (presso l’Ufficio Protocollo del Comune) o tramite PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it).

