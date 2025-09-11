Il Comune di Morgongiori ha pubblicato un avviso per la concessione dei contributi, in favore delle famiglie, per l’iscrizione e la frequenza dei figli minori alle attività sportive. Il periodo al quale si fa riferimento è compreso tra settembre 2024 e giugno 2025.

L’intervento è destinato ai minori che non dovranno aver compiuto 18 anni, che hanno praticato attività sportiva e appartengono ad un nucleo familiare con un Isee 2025 non superiore ai 35mila euro. Il contributo annuale per ciascun giovane non potrà essere superiore a 250 euro e le spese ammissibili sono quelle per iscrizione e frequenza mensile al corso. Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 ottobre, a mano, via e-mail (protocollo@comune.morgongiori.or.it) o Pec (protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it). La modulistica è reperibile negli uffici comunali o scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

© Riproduzione riservata