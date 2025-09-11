Morgongiori, in arrivo i contributi per la pratica sportivaVia alle richieste per gli under 18 con Isee familiare non superiore ai 35mila euro
Il Comune di Morgongiori ha pubblicato un avviso per la concessione dei contributi, in favore delle famiglie, per l’iscrizione e la frequenza dei figli minori alle attività sportive. Il periodo al quale si fa riferimento è compreso tra settembre 2024 e giugno 2025.
L’intervento è destinato ai minori che non dovranno aver compiuto 18 anni, che hanno praticato attività sportiva e appartengono ad un nucleo familiare con un Isee 2025 non superiore ai 35mila euro. Il contributo annuale per ciascun giovane non potrà essere superiore a 250 euro e le spese ammissibili sono quelle per iscrizione e frequenza mensile al corso. Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 ottobre, a mano, via e-mail (protocollo@comune.morgongiori.or.it) o Pec (protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it). La modulistica è reperibile negli uffici comunali o scaricabile dal sito istituzionale del Comune.