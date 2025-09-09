Al via a Morgongiori le iscrizioni per poter partecipare al corso di ginnastica dolce organizzato dal Comune. L’attività, riservata agli adulti residenti, è prevista per il periodo tra ottobre 2025 e giugno 2026. Sarà articolato in due ore la settimana e sarà gratuito per gli adulti dai 65 anni in su, mentre per quelli di età inferiore è prevista una contribuzione (10 euro).

Inoltre, nel programma, è prevista anche attività di “Nordic Walking” (tipo di camminata naturale che si svolge all'aria aperta utilizzando due bastoncini) e un’escursione a tema.

Le domande potranno essere consegnate a mano negli uffici comunali, via e-mail (all’indirizzo protocollo@comune.morgongiori.or.it) o via PEC (protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it). La scadenza è prevista per il prossimo 29 settembre. La modulistica è presente sul sito istituzionale dell’ente o nella sede del Comune.

