In occasione dell’arrivo della Pasqua, la Biblioteca comunale di Morgongiori cambia i giorni di apertura al pubblico e organizza una serie di appuntamenti dedicati. Nello specifico, struttura aperta domani, dalle 10 alle 13, con l’iniziativa legata alle letture pasquali e la “Caccia all’Uovo”. Sabato, invece, sempre dalle 10 alle 13, si terrà il laboratorio creativo “La Quercia della Primavera”, in collaborazione con il MUVAT (Museo Vivente dell’Arte Tessile). Il laboratorio, che si svolgerà negli spazi di via Chiesa 16, è dedicata ai bambini dai 5 ai 15 anni di età. Infine, giovedì 24, dalle 10 alle 13, la biblioteca sarà aperta per la normale attività. Sabato 26 e lunedì 28, invece, la biblioteca di via Monte Arci rimarrà chiusa al pubblico.

