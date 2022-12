È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari la settantenne di Mogoro che la notte di Natale è stata travolta da un’auto in via San Bernardino.

L’incidente è accaduto nella tarda serata di ieri intorno alle 22.30 quando una Lancia Y, condotta da una cinquantatreenne, ha urtato una persona che camminava sul ciglio della strada. L’impatto è stato molto violento, la donna è finita a terra ed è stata subito soccorsa dal personale del 118 che, dopo le prime cure, l’ha trasferita in codice rosso al Brotzu di Cagliari.

Dai primi accertamenti sembra che la settantenne non sia in pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture e contusioni (la prognosi è di 45 giorni).

In via San Bernardino sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Mogoro che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente (il test dell’etilometro effettuato all’automobilista è risultato negativo).

© Riproduzione riservata