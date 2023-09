«Al poliambulatorio di Mogoro esiste carenza di infermieri e appare urgente l'esigenza di ripristinare in via definitiva la presenza di tali figure al fine di ottimizzare i servizi da erogare al territorio».

Questo l’appello lanciato dai consiglieri comunali di minoranza di Mogoro Gianni Pia, Ettore Melis, Loredana Spanu e Mauro Ghiani, rivolto al direttore della Asl Angelo Serusi, alla responsabile delle professioni sanitarie Barbara Collu, al presidente del distretto sanitario di Ales-Terralba Francesco Mereu, al sindaco di Mogoro Donato Cau.

«All'interno delle criticità storiche in cui si trova il poliambulatorio di Mogoro - denunciano i consiglieri - da qualche mese se ne è aggiunta una ulteriore, in grado di ridurre o limitare la quantità e la qualità delle prestazioni specialistiche. Nella pianta organica della struttura sono previste 3 figure di infermiere per fornire la necessaria assistenza all'utenza ai medici specialistici nel corso delle visite e dei prelievi di sangue, ma di fatto, da anni, ne sono presenti solo 2. Tale situazione è destinata ad aggravarsi, posto che dal prossimo mese di novembre 2023, una di queste 2 andrà in quiescenza».

