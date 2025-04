E’ arrivata alla 15° edizione, ma la manifestazione di “Saboris Antigus – Una passillada in is bixinau antigos”, riserva sempre tante novità che la rendono ogni anno attuale e unica nel suo genere. Per tutta la giornata di domani, la comunità mogorese, accoglierà i tanti ospiti e visitatori in quello che non a caso è definito l’evento dell’anno, capace di coinvolgere nell’organizzazione l’intero paese. Il tutto fra cultura, tradizione, laboratori, sapori e soprattutto l’ospitalità genuina degli abitanti.

Iniziativa promossa dalla Pro Loco presieduta da Mauro Orrù, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Parrocchia San Bernardino, numerose associazioni locali e tantissimi volontari. L’ evento rappresenta molto più di una semplice festa, accogliendo gli ospiti tra i suoi antichi portali, i mestieri ritrovati e le ricette della memoria. Il centro storico sarà in particolare il palcoscenico naturale dei profumi e suoni che raccontano un’identità forte e radicata. I vicoli si popolano di artigiani, musicisti e danzatori, mentre lungo il percorso gastronomico si possono gustare i piatti della tradizione, preparati secondo le ricette originali, tramandate di generazione in generazione.

In piazza Giovanni XXIII sono attese come sempre migliaia di persone, per una iniziativa davvero speciale che prevede degustazioni con tanto buon cibo e i vini locali. Le massaie hanno lavorato a lungo per la preparazione delle tante specialità come le carni e i derivati, il pane, le pardule e i dolci, tutti rigorosamente fatti a mano e poi cotti nel forno a legna, per riscoprire i sapori passati. Alle 11, a cura del Gruppo Folk "Su Sticcau", ci sarà la rievocazione del rito tradizionale “Apicai s’arroba”, momento simbolico della settimana che precede il matrimonio, con accompagnamento di musica tradizionale sarda.

Ma nel centro storico cittadino non mancheranno neppure i momenti di intrattenimento con lo spettacolo di gruppi folk itineranti e in piazza Funtanedda musica e danze per tutti. Alle 18.50 Concerto “Sonos in Cumpanzia” in piazza del Carmine con balli in piazza. “ Quanti arriveranno in paese – evidenzia Loredana Spanu della Pro Loco- saranno accolti all’ infopoint situato in Piazza Parrochia dove sarà consegnata la piantina di tutte le diverse tappe del percorso de gustativo. Qui è prevista la possibilità di acquistare i ticket per le consumazioni che comprende tutte le tappe della degustazione a un costo di 18 euro”. E’ possibile effettuare anche quella dei vini della Cantina di Mogoro e delle seadas a un costo di 5 euro.

© Riproduzione riservata