Le condizioni in cui versa la strada provinciale 44 che dalla SS 131 conduce all’abitato continuano ad essere un problema irrisolto e non rappresentano certo un bel biglietto da visita. Non lo sono ora soprattutto per le migliaia di visitatori che arrivano per visitare la fiera dell’artigianato artistico tradizionale. E le proteste, anche sui social, non mancano.

Incriminata in particolare la pericolosità del curvone di "Roja Laccus" dove neppure la presenza di un importante sito archeologico ha permesso sinora di rendere più sicuro quel tratto almeno con la presenza di adeguata segnaletica stradale.

La cosa certa è che questa situazione crea molto malcontento fra la popolazione mogorese e fra quanti di altri centri vicini. Disagio ben conosciuto dallo stesso sindaco Modesto Cau.

«Questa situazione – assicura Cau - è stata più volte messa all'attenzione di chi di competenza considerato che la strada è provinciale. La sua pericolosità è sotto gli occhi di tutti – sottolinea il sindaco - ma tra imprese fallite e blocco lavori con grande nostro rammarico rimane tale. Ci siamo confrontati spesso con il commissario della Provincia e questo ci fa sperare su una rapida, e positiva soluzione».

Dalla stessa Provincia, qualche mese fa, c’era stata peraltro la rassicurazione della riapprovazione del progetto esecutivo per arrivare poi alla gara d’appalto.

