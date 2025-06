Hanno preso il via nei giorni scorsi per concludersi il 1 luglio i lavori di ripristino del manto stradale nelle vie interessate dai recenti tagli per la posa della fibra ottica. L’annuncio arriva dopo che nelle scorse settimane c’erano state diverse proteste da parte dei cittadini per le condizioni non certo ottimali delle strade cittadine. Il sindaco Donato Cau, aveva garantito un rapido avvio delle opere.

Per consentire i lavori, la polizia locale ha disposto il divieto di sosta e fermata dalle ore 7.30 alle 18 in numerose strade del paese. Le vie interessate sono: Via del Progresso, Via del Lavoro, Via Is Carrelis, Strada Provinciale 44 (via Gramsci), Via Marmilla, Via Trexenta, Via Parte Montis, Via Cocco Ortu, Vicoli Maxia, Via Angelo Corsi, Via V. Spano, Via M. Murenu, Via Kolbe, Via Cavallera, Via Miali Santu, Via Roma, Via Giacomo Leopardi, Via Ugo Foscolo, Via G. Manno, Via L. Fois, Via Guglielmo Marconi, Via S. Giovanni, Via Oristano, Via S. Francesco, Via Sant'Antonio, Via S. Bernardino, Via G. Garau, Via Lussu, Via Carlo Sanna, Via Carmine e Via G. Dessì.

La segnaletica verticale sarà posizionata dall’impresa esecutrice, che procederà per fasi, segnalando di volta in volta le aree interessate. Disagi temporanei sono previsti per residenti e automobilisti, ma l’amministrazione assicura assicura sui tempi rapidi per il completamento delle opere.

