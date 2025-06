Secondo consigliere comunale dimissionario ad appena un anno dall'inizio del mandato amministrativo 2024-2029. Lascia infatti il suo posto di consigliera comunale di maggioranza Maria Giovanna Campus. " Confermo le mie dimissioni– afferma Campus- e le motivazioni, come indicato nella lettera di dimissioni, sono strettamente personali. Prima di protocollarle – aggiunge- ho comunicato al sindaco le mie intenzioni e lui, con rammarico, ha accettato e compreso la mia scelta”.

Al suo posto dovrebbe entrare a far parte del Consiglio Paolo Moino, primo dei non eletti della lista Bosa Cambia che sosteneva il sindaco Alfonso Marras. Qualche mese aveva lasciato invece l’assemblea civica per motivi di carattere professionale il consigliere di minoranza nonché candidato alla carica di sindaco Giuseppe Ibba, lasciando il suo posto al primo dei non eletti della sua lista “Bosa noi ci siamo” Angelo Masala.

Non cambiano dunque i rapporti di forza numerici all’interno dei gruppi consiliari. Resta solo da comprendere come si posizionerà il nuovo consigliere di maggioranza Moino e se farà parte del gruppo di Forza Italia, al quale a hanno nel frattempo aderito il sindaco Marras, tutta la Giunta e quasi tutti i consiglieri di maggioranza ( capogruppo era stato indicato Aurelio Blandino). Erano rimaste fuori dal gruppo azzurro proprio la dimissionaria Maria Giovanna Campus e di Daniela Briudu che già al momento dell’insediamento aveva dichiarato di rimanere sardista.

